Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan polis tarafından aranan ve hakkında ev hapsi uygulaması bulunmasına rağmen evine de gitmeyen genç yapılan takip sonucu geceleyin evinin odunluğunda odun çuvalları arasında gizlenmiş olarak yakalandı.

İHA'nın haberine göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu satan Ercüment S.'yi bir süre önce 308 gram bonzai ile birlikte yakaladı ve söz konusu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ercüment S. ile birlikte bonzai sattığı ileri sürülen Kadir S., kayıplara karıştı.

Narkotik polisi Kadir S.'yi yakalamak için seferber oldu. Kadir S. hakkında mahkemece ev hapsi verilmesine rağmen evine de uğramadığını tespit eden narkotik ekipleri dün gece yaptıkları operasyon sonucu şahsı evinin bodrumundaki odun çuvalları arasında gizlenmiş olarak yakaladı. Gözaltına alınan Kadir S.'nin aynı zamanda hırsızlık suçundan da hakkında kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Kadir S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER