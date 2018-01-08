Karasu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.U.'yu takibe alan polis, evine baskın düzenledi. Eve girildiğinde A.U.'nun uyuşturucu üretimi için ısıtıcılarla ve örtülerle iklimlendirme sistemi kurduğu görüldü.

DHA'nın haberine göre; yapılan aramada 95 adet saksıda yetiştirilmiş 91 kök hint keneviri, 150 adet hint keneviri tohumu, 7 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, seraya ait ısı, ışık, hava temizleyici filtrelere de el koydu.

Gözaltına alınan A.U. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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