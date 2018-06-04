Yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Ravcı, "Gelecek sezonda başarı grafiğimizi yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Geçen sezon istediğimiz hedefleri gerçekleştirdik. Hocamız takımı çok iyi tanıyor. Teknik direktörümüzle sözleşmemiz zaten devam ediyordu, ücretinde iyileştirme yapıldı. Yeni sezonda teknik direktör Erol Bulut ile yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Ravcı, yeni sezona en şekilde hazırlandıklarını anlatarak, güzel bir takım oluşturmak istediklerini kaydetti.