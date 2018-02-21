AA'da yer alan habere göre Adem Büyük, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, mücadele ettikleri ligin her zaman zorlu olduğunu söyledi.

Ligde her puanın değerli olduğunu, bu açıdan Bursa deplasmanında aldıkları beraberliğin önemi vurgulayan Adem Büyük, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı haftalara gireceğiz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Üst sıraları zorlamak adına kazanacağımız puanlar bizim için çok önemli. Bu hafta da Kardemir Karabükspor ile kendi sahamızda karşılaşacağız. Açıkçası çok zor bir karşılaşma olacak. Karabükspor birçok oyuncusunu kaybetmiş bir takım ama kesinlikle hafife almak gibi bir düşüncemiz yok. Rakibimizi ciddiye alarak, puan almak istiyoruz. Alacağımız 3 puan üst sıralar adına bizim için çok önemli olacak. Hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde yapıyoruz. Umarım tekrar bir seri yakalama adına Karabükspor maçı bir başlangıç olur."

"3 PUAN ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Faslı forvet Khalid Boutaib ise geçirdiği sakatlık nedeniyle Kasımpaşa ve Bursaspor karşılaşmalarında forma giyemediğini anımsattı.

Takıma katkı sağlamak için daha çok çalışacağını ifade eden Boutaib, ligde daha çok puan almayı hedeflediklerini anlattı.

Puan tablosunda üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Boutaib, "Yakında büyük maçlar geliyor. İyi rakipler gelecek, onun için bir an önce üst taraflara doğru kopmamız gerekiyor. Hafta sonu 3 puan almaya çalışacağız. Bursa deplasmanında aldığımız 1 puanın anlamlı olabilmesi için bizim Kardemir Karabükspor maçından 3 puan almamız lazım." diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geride kalan 22 hafta sonunda 28 puanla 10. sırada bulunuyor.