Annenin çığlıkları apartmanı inletti

Kartal'da 65 yaşındaki Bülent Öztürk ve eşi Hatice Öztürk'ten haber alamayan komşuları polisi aradı. Bir sitedeki binanın 10. katındaki dairedeye gelen polis ekipleri Bülent ve eşi Hatice Öztürk'ün öldürüldüğünü belirledi. Polis cinayet şüphelisi olarak hırsızlıktan kaydı bulunan çiftin 28 yaşındaki oğlu Emrah Öztürk'ü yakalamak için çalışma başlattı. Öztürk olaydan 3 gün sonra tutuklandı.

Habertürk Gazetesi Muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, bir süredir bankaya borcu olan ve ödeme sıkıntısı yaşayan Emrah Öztürk konuyu anne ve babasıyla paylaştı. Ailesi borcu ödeyeceğini söyledi. 1 Mart günü ailesine borcun ödenip ödenmediğini soran Öztürk, iddiaya göre ailesinin hakaretine uğradı. Öfkelenen genç, mutfağa gidip et bıçağını alarak salona geldi. Önce babasını karnından bıçakladı. Olayı gören annesi engel olmaya çalışınca da babasına bıçakla tekrar saldırdı. Olayın ciddiyetini anlayıp kaçmaya çalışan talihsiz anne de bıçağın hedefi oldı. Evin kapısını aralayıp apartman boşluğunda çığlık atan kadın kalbinden defalarca bıçaklandı.

ANNE VE BABASINI DEFALARCA BIÇAKLADI



Daha sonra babasının öldüğünden emin olmak isteyen Emrah Öztürk, onu da kalbinden bıçaklamaya devam etti. Ardından annesini tekrar tekrar bıçakladı. Aynı bıçakla kendine de zarar vermeye başlayan Öztürk, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi duşa girdi. Duştan çıkıp evi terk eden Öztürk sokakta gördüğü kişiden sigara istedi. Yaralı olduğunun fark edilmesi üzerine sigara istediği kişi tarafından hastaneye götürüldü. Yaptığı vahşeti itiraf edip tutuklanan Emrah Öztürk hakkında "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak

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