Evlilik öncesi SMA tarama programı bu yıl başlatılıyor!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, evlilik öncesinde çiftlere SMA (Spinal Müsküler Atrofi - Gevşek Bebek Sendromu) testi uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; çocukluk döneminde kendini gösteren genetik bir rahatsızlık olan SMA, hareket sinir hücrelerinden kaynaklanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde sunum yapan Bakan Demircan, evlilik öncesinde SMA tarama programının bu yıl başlatılacağını belirterek “Çiftlerden birinde tarama yaptığımızda SMA çıkmazsa, diğeri için çalışmaya gerek yok ama ikisinde de çıkması halinde, ‘Sağlıklı Çocuk Sahibi Olma Programı’na girmeniz lazım’ diyeceğiz. Evlenirler evlenmezler onu bilemeyiz. SMA veya Talasemi taşıyıcısı olan çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayacağız” dedi. Çocuklardaki obezite oranının, 2009’da yüzde 6.5 seviyesindeyken 2016’da yüzde 9.9’a çıktığını ve 19 yaş üzeri obezite oranının da yüzde 32’ye yükseldiğini kaydeden Demircan, “Diyabetli oranımız da yüzde 12.8 ile Meksika’nın ardından dünyada ikinci sırada. Neredeyse lideriz. Bu çok ciddi bir sorun” diye konuştu.

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