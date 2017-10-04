Evlilik vaadiyle 108 bin lirası dolandırıldı

Gaziantep'te bir kamu kurumunda çalışan 25 yaşındaki M.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği 23 yaşındaki Özlem S.G.'nin kendisini evlilik vaadiyle 108 bin 200 lira dolandırdığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Evlilik hayaliyle otomobilini satıp çevresine de 35 bin lira borçlandığını belirten M.K., "Özlem Adana'da U.E. adında bir başka kişinin de 11 bin lirasını dolandırdı" dedi.
DHA'nın haberine göre, Özlem S.G. ile bu yılın Haziran ayında sosyal medya üzerinden tanıştığını ifade eden M.K., genç kızın kendisini Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi 112 Acil Servisi'nde çalışan acil tıp teknisyeni olarak tanıttığını ve bir süre sonra memleketi Kahramanmaraş'a tayinini aldıracağını söylediğini belirtti. Sosyal medyadaki yazışmalarla başlayan görüşmenin telefonla devam ettiğini kaydeden M.K.,"Konuşmalarımız sonunda iş ciddiye bindi ve evlilik hayalleri olduğunu söyledi. Güvenebileceği, ihanet etmeyecek, yalan söylemeyecek birini aradığını söyledi. Benim de içimde art niyet olmadığı ve aynısını düşündüğüm için konuşmaya devam ettik. Bir süre sonra Özlem telefon alacağını belirterek benden 2 bin TL para istedi. Parayı EFT ile gönderdim" diye konuştu.
PARALARI ELDEN ÖDEDİ
Genç kızın gönderdiği parayla telefon almak yerine harcayıp kendinden yeni bir telefon istediğini belirten M.K., şunları söyledi:
"Doğum gününde hediye olarak telefon almamı istedi. 4 bin 200 TL'ye bir telefon alıp minibüsle kendisine gönderdim ancak telefonun ikinci el çıktığını belirtip sattığını söyledi. Daha sonra benden telefon almak için para istedi ve Gaziantep'e gönderdiği, 'Aile dostumuz' dediği Süleyman adında biriyle para gönderdim. En başından beri dolandırılıyormuşum ama benim öyle bir güvenimi kazandı ki benim ailemle görüşmeye başladı ben de onun babası ve ağabeyi olduğunu söylediği kişilerle görüşmeye başladım. 'Seni eşim olarak görüyorum' diyordu ve babasından habersiz aldığını söylediği ev ve otomobil için bir arkadaşından 16 bin, başka arkadaşından da 20 bin lira borç aldığını ve onları ödemesi gerektiğini söyledi. Ben o paraları da Süleyman aracılığıyla kendisine gönderdim. 'Evleneceğiz yüzüğüm, küpem olsun' diyerek, telefon alacağını, kredilerini ödeyeceği gibi çeşitli bahanelerle para talep etti ve 102 bin lira nakit, 2 bin lira EFT ile ve 4 bin 200 lira da telefon olmak üzere toplam 108 bin 200 lira gönderdim. Evleneceğimizi düşündüğüm için istediği parayı gönderdim. Onun için 60 bin liralık otomobilimi 52 bin liraya sattım. İsteklerini karşılayabilmek için arkadaşlarımdan ve akrabalarımdan borç aldım. Otomobilim gittiği gibi şu anda 35 bin lira da borcum var."
'SOSYAL MEDYA HESABIYLA TELEFONUNU KAPATTI'
Tanıştıklarında Özlem S.G.'nin yıllık izne ayrılıp Kahramanmaraş'a babasının yanına geldiğini, babasının ilk başta evliliklerine izin vermediğini belirten M.K., "Babasının darp ettiğini ve rapor alarak iznini uzattığını söyledi. Daha sonra babasının tayin işini yaptırıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ekim ayının başında göreve başlayacağını belirtti. Kendisiyle yüz yüze görüşmek istedim ama 'Babam ters birisi. Beni kısıtlıyor, dışarıya çıkartmıyor, bakkala dahi tek başıma göndermiyor' diyerek evden dışarı çıkamayacağını söyledi. Bir hafta önce kendisinden para istedim ancak beni oyaladı daha sonra da sosyal medya hesabı ile telefonunu kapatınca dolandırıldığımı anlayıp savcılığa giderek Özlem S.G. ile bana babası olarak tanıttığı Hakan G. ve ağabeyi Gökhan G. hakkında suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.
'BAŞKASINI DA DOLANDIRDI'
M.K., Özlem Seda G.'nin kendisi dışında Adana'da bir kamu kurumunda çalışan başka bir kişiyi daha dolandırdığını da belirterek, "Özlem'in Facebook sayfasında U.E. adında birinin yazdığını gördüm. mesaj atıp neden yazdığını sorduğumda yanlışlık olduğunu söyledi, çünkü Özlem bana farklı U.E.'ye farklı bir soy isim kullanmış. Pazartesi günü U.E. beni arayarak Özlem'in ağabeyinin telefon numarasını istedi. Numarasının olmadığını söyleyip kendi numaramı verdim ve U.E. beni arayarak evlilik vaadiyle 11 bin lirasının dolandırıldığını ve parayı EFT ile gönderdiğini söyledi. Özlem aynı anda hem beni hem de U.E.'yi dolandırmış. O da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacak" dedi.
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Misafir 46 dakika önceAllah akil fikir versin hatalisin dostum00