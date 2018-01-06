NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Ganalı sol bek Asamoah için Juventus'a 1.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Juventus ise sol bek bölgesine bir oyuncu aldıktan sonra bu oyuncuyu satacağını sarı kırmızılı kulübe bildirdi. Torino temsilcisi, yeni bir sol bek bulamazsa Asamoah ile sözleşme uzatacak.

Galatasaray'da B planı ise Fransız sol bek Evra üzerine yapıldı. Evra konusunda büyük aşama kaydeden Galatasaray, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı ve transfer büyük ölçüde tamamlandı. Asamoah ve Evra'nın menajerlik şirketlerinin aynısı olması sebebiyle transfer görüşmeleri ortak olarak yönetildi.

Menajerlik şirketi ile Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde Evra'nın opsiyonlu olarak 6 aylığına transferi ve Juventus ile Asamoah'ın sözleşme uzatmaması halinde oyuncuyu da bedelsiz olarak Galatasaray'a getirilebileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Galatasaray'ın bu bölgeye yapacağı transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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