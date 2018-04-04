Harvard Üniversitesi'nden bir grup fizikçi, evrendeki tüm maddelerin kütlesini oluşturan Higgs bozonunun yaydığı negatif

enerjiyle evreni yok edebileceğini iddia etti. Bilim insanlarının araştırmasına göre evrenin sonunun yavaş yavaş değil, 1390 yıl içerisinde aniden gerçekleşecek bir patlamayla geleceği öngörülüyor.

Bilim insanlarının maddenin temel yapı taşlarını açıklamak için ortaya koyduğu Parçacık Fiziği Standart Modeli'nde kozmozun altındaki karanlık enerji denilen bir gücün, evrenin genişlemesini hızlandırdığını ortaya atmıştı.

Fakat yeni teoriye göre beklenilenden daha erken bir yok oluş bizi bekliyor. Bin 390 yıl içerisinde öngörülen patlamanın, 2012 yılında keşfedilen Büyük Hadron Çarpıştırısı deneyinde keşfedilen Higgs bozununun kütlesel değişimi sebebiyle

meydana geleceği belirtiliyor.

Evrendeki tüm maddelerin kütlesini oluşturan bu kuantum parçacığının değerleri değiştiğinde ise kaçınılmaz son bizleri bekliyor. Bu durum fiziğin bilinen tüm yasalarını yok edecek bir negatif enerji balonunu meydana getireceği açıklanarak, evreninin tamamını kaplayana dek sürekli genişleyeceği vurgusu yapıldı.

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