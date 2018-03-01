Evrim Akın, 'Hadi Be' programında samimi açıklamalarda bulundu.



"Terliğimi başkası giyerse çöpe atarım"

Evrim Akın, bavulunda hep duş terliği bulundurduğunu, kendi evi hariç hiçbir yerde yalın ayak yere basamadığını, otel terliği bile kullanamadığını söyledi:



“Kulisimde de kendime ait terliklerim vardır. Eğer bir başkası terliğimi giyerse ben onu bir daha asla giyemem, çöpe atarım. Herkesin bazı hassasiyetleri vardır, benimki de bu.”

"‘Tırşik’te iddialıyım"

Akın, “İddialı olduğunuz bir yemek var mı?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi:



“Tırşik. Bir Doğu Anadolu yemeğidir. Türlü de denir, güveçte pişer. İçine her şeyi atabilirsin. Ben bezelye bile atıyorum. Çok da seviliyor, haftada bir gün mutlaka pişer evimde. Arkadaşlarım, dostlarım gelir yer. Arnavutciğerini de güzel yaparım.”

"Yorumlar keyfimi kaçırdı"

Ünlü sunucu, sosyal medyada artık özel paylaşımlar yapmadığını açıkladı: “Önceden yapıyordum. Apır sapır yorumlar keyfimi kaçırmaya başladı. O yüzden artık sadece iş paylaşıyorum.”

"Kardeşimin telefonunda ‘biraderim’ diye kayıtlıyım"

Evrim Akın, bir ara saçlarını çok kısa kestirdiğini anlattı: “Kısa saç çok rahat. Saçlarımı bir ara bayağı kısalttım, erkek gibi. Annem eve gelip ilk gördüğünde ‘Bu ne!’ demişti. Kardeşimin telefonunda hâlâ ‘biraderim’ diye kayıtlıyım. Hatta anneme ‘Ne kadar ayıp etti, o saçlarını uzatsa ben ona kız kardeşim mi yazacağım’ dedim. ‘Doğru diyorsun, düzelt onu oğlum’ dedi ama hâlâ düzeltmedi.”

"En beğendiğim ev, Sahrap Soysal’ın evi"

Bir dönem “Ev Kuşu” programıyla ünlü isimlerin evlerini ekranlara taşıyan Evrim Akın, en çok etkilendiği evi anlattı: “En beğendiğim evi söyleyeyim size, çok şaşırtıcıydı. Beklemiyordum çünkü. Sahrap Soysal’ın evi. Böyle bir ev yok. Şoka girdim. Evinin bahçesinde stüdyo var ayol.”

"Amerika’da 6 ayda 10 kilo aldım"

Evrim Akın, bir dönem kilolu olduğunu söyledi: “63 kiloyu gördüm. Ama düşün, bu boyla. 1.60’ım ben. Amerika’da başladı o serüvenim. 42 kilo gidip 52 kilo geldim. Kardeşim tanıyamadı, ‘Bu ne ya’ dedi. 6 ayda 10 kilo aldım orada. Yeme gözüm açıldı alnımda. Sonra o yeme gözünü sporla bertaraf etmeye çalıştım ama ‘Bez Bebek’ zamanı yeniden coştum. Onu ye, bunu ye. İşte orada bir zirve yaptım. Sonra dedim ki zirvedeyken bırakayım ben bu 63 kiloyu yere. Bir spor, bir detoks, bir spor, bir detoks, 17 kilo verdim.”