İngiltere'nin Bromborough köyünde yaşayan 21 yaşındaki Jess Beech, bu yılın başlarında kızı Darcie'yi dünyaya getirdikten sonra ilk defa dışarı çıktı. Jess'in gecesi gayet güzel geçiyordu, ta ki cüzdanını kaybettiğini fark edene kadar...

Çantanın 130 sterlin civarı değeri olmasına rağmen genç anneyi en çok üzen içerisindeki eşyalardı. Jess'in cüzdanında kızının hastaneden verdikleri doğum bilekliği, birkaç mücevher ve kredi kartı vardı.

Genç kadın cüzdanını bir daha göremeyeceğini düşünürken hiç beklenmeyen bir şey oldu. Cüzdan kaybolduktan 2 hafta kadar sonra kilisenin aşevi için çalışan gönüllü bir işçi, elinde cüzdanla Jess'in kapısını çaldı. Jess'in kaybettiği çanta, kendisine evsiz bir adam tarafından kendisine teslim edilmişti.

Genç anne, cüzdandaki kimlikten yaşadığı yeri tespit eden evsiz adamın bu davranışı karşısında şoka uğradığını belirtti. Jess Beech, "Hepimiz yeteri kadar paramınız olmadığını düşünüyoruz ancak başımızın üzerinde bir çatımız var ve buzdolabımız dolu. Çok şanslıyız ancak fark etmiyoruz bile." dedi.

Yaşadıklarından çok etkilenen İngiliz kadın, sosyal medya üzerinden evsiz adamı bulmak ve ona yardım etmek için kampanya başlattı.

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