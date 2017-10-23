Ewan McGregor ile Mary Elizabeth Winstead aşk yaşıyor

İskoç aktör Ewan McGregor, önceki gün 'Fargo' dizisindeki rol arkadaşı Mary Elizabeth Winstead ile Londra'daki bir restoranda görüldü.

Çevredekiler; Mary Elizabeth Winstead ile Ewan McGregor'ın romantik bir yemek yediğini ve birbirlerini öpücük yağmuruna tuttuğunu söyledi.

Evli ve 4 çocuk babası olan 46 yaşındaki aktör, restoranın kalabalık olmasına aldırış etmeden Winstead ile samimi görüntüler sergiledi.

Ewan McGregor

Mary Elizabeth Winstead