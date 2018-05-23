Survivor 2018'de heyecan tam gaz devam ederken, büyük İstanbul ödülü için de hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor tarihinin en büyük ödülü olarak duyurduğu İstanbul ödüllü yarışmanın da detayları oratya çıkıyor. Acun Ilıcalı, son olarak yarışmanın Exathlon parkuru olacağını söyledi. Peki Exathlon nedir? Exathlon parkuru nasıl? İşte detaylar...

EXATHLON NEDİR?

Acun Medya'nın özellikle Amerika'da ilgi odağı olan parkuru Exathlon, bu kez Survivor 2018 ile gündeme geldi. Acun Ilıcalı, İstanbul ödülünün Romanya, Meksika ve Kolombiya'da yapılan Exathlon parkurunda yapılacağını açıkladı. 2 günlük parkuru birinci bitiren takım, İstanbul’da bir buçuk gün geçirecek.

Acun Ilıcalı, Exathlon parkuru hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Eylül ayında spor üzerine bir formata başladık. Bu parkurla Romanya, Meksika ve Kolombiya'da yayındayız. ABD'de çok yakında yayına gireceğiz. Sizlere bir ilk yaşatmak istedik. Survivor'da bu sene sürekli olarak sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Çok zevk alacağınız iki Exathlon oyununda mücadele edeceksiniz. Birinci mücadele mavi parkurda, ikinci kırmızı parkurda oynanacak. Beraberlik olursa 3. parkurda yarışacaksınız' dedi.

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