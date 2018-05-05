Excelsior - Ajax sahaya çıkıyor

Excelsior ve Ajax, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:30. 40 puanlı Excelsior 10. sırada bulunuyor, Ajax 76 puana sahip ve 2. sırada. Excelsior son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 460. İddaa'da Excelsior kazanır 6.25, berabere biter 5.00, Ajax kazanır 1.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Excelsior önceki hafta Den Haag mücadelesinde 4-1 yenildi.

Ajax ise Willem II maçında 1-3 kazandı.

Excelsior, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Excelsior, kendi sahasında 15 gol attı, 22 gol yedi.

Ajax, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Ajax, deplasmanda 42 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.