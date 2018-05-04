Exeter City - Colchester United maç önü

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Exeter City, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Colchester United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Exeter City 77 puanla 4. sırada, Colchester United 62 puanla 12. sırada bulunuyor. Exeter City son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Colchester United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 304 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Exeter City kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Colchester United sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Exeter City önceki hafta Carlisle United mücadelesinde 2-3 yenildi.

Colchester United, Yeovil Town karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Exeter City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Exeter City, kendi sahasında 33 gol attı, 19 gol yedi.

Colchester United, dış sahada 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Colchester United 23 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.