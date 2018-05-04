Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 6 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ihracı dün hesaplara geçti.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre ihraçta getiri libor artı yüzde 3.30 baz alınarak sabit maliyetle gerçekleştirildi. İhraca 200'ün üzerinde uluslararası yatırımcının ilgi gösterirken, 1.9 milyar dolar talep geldi. İhraç tutarı, 3 Mayıs 2018'de Türk Eximbank hesaplarına girdi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, dalgalı global piyasalarda ancak güvenilir ve istikrarlı kurumların yurt dışı piyasalarda tahvil ihracı gerçekleştirebildiğini belirterek ihraca yüksek talep geldiğini belirtti. İhracı Citigroup, ING Bank, Mizuho International, MUFG Securities, SMBC Nikko ve Standard Chartered Bank yönetti.

Tahvilin yüzde 48'i ABD'de, yüzde 19'u İngiltere'de, yüzde 29'u diğer Avrupa ülkelerinde ve yüzde 4'ü ise Asya'daki yatırımcılara satıldı.

Bültene göre bu ihraçla birlikte Türk Eximbank'ın yurt dışında ihraç ettiği tahvillerden sağladığı toplam kaynak 3.25 milyar dolara yükseldi.