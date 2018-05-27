Eximbank'ın ihracatçıya desteği artıyor

Bakan Zeybekci, AA muhabirine Eximbank'ın ocak-nisan dönemi performansına yönelik açıklamalarda bulundu.
Türk Eximbank'ın, mart ayı itibarıyla yüzde 93'lük kredi/aktif oranına göre bankacılık sektöründe birinci banka olduğunu vurgulayan Zeybekci, kredi büyüklüğüne bakıldığında ise dokuzuncu büyük banka konumunda bulunduğunu kaydetti.
Zeybekci, bankanın 26 ayrı kredi programıyla sunduğu destekler sonucunda nisan ayı itibarıyla kredi stokunun Türk lirası bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 85,8 milyar liraya çıktığına dikkati çekerek, bu dönemde bankacılık sektörü kredi hacminde ise yüzde 21'lik artış gerçekleştiğine işaret etti.
Alacak sigortası kapsamında sigortalanan sevkiyat tutarlarının dolar bazında yüzde 21,5 yükseltildiğini anlatan Zeybekci, "Geçen yıl ihracatçımıza sağladığı 39,3 milyar dolarlık finansman desteği ile ihracatımızın yüzde 25'ini finanse eden Türk Eximbank'ın bu yılın ilk 4 ayında ihracatçımıza sunduğu toplam finansman desteği, döviz bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artışla 10,9 milyar dolardan 13,3 milyar dolara yükseldi. Bu desteğin 8 milyar doları nakdi kredi, 5,3 milyar doları ise alacak sigortası olarak sağlandı." diye konuştu.
SİGORTALI SEVKİYATTA ARTIŞ
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türk Eximbank'ın bir başka faaliyet alanının ihracatçının yurt dışındaki alıcılarının ticari ve politik riskleri üstlenmeden faaliyetlerini yürütmelerine imkan tanıyan alacak sigortası olduğunu ifade etti.
Bu alanda ocak-nisan döneminde sigortalanan sevkıyat tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 5,3 milyar dolara yükseldiğini aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:
"Bankanın bu yılın ilk 4 ayında ulaştığı ihracatçı sayısı kredilerde 7 bin 865'e, sigortada ise 3 bin 50'ye çıktı. Böylece toplam müşteri sayısı yüzde 17 artarak 9 bin 441'e yükseldi. Bu firmalarımızın yüzde 61'i KOBİ'lerden oluşuyor. Eximbank'ın aktiflerinin yüzde 93'ünü ihracat kredileri oluşturuyor. Öte yandan mart ayı verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam ihracat kredilerinin yüzde 45'i de Türk Eximbank'a ait."
HEDEF İHRACATIN YÜZDE 27'SİNE DESTEK
Bakan Zeybekci, Türk Eximbank'ın ihracatçıya sağladığı toplam finansman desteğinin geçen yıl 39,3 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu belirterek, bu rakamın 2018'de 50 milyar dolara yükseleceğini söyledi.
Böylece Türk Eximbank'ın ihracatçıya sağladığı toplam destekte yüzde 17'lik bir artış gerçekleştireceğini vurgulayan Zeybekci, "Geçen yıl yüzde 25 olan Eximbank'ın ihracatı destekleme oranını 2018'de yüzde 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
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