Eximbank'tan sigorta limiti düzenlemesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin olarak 2017 yılı ülke limitleri listesi Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.



Listeye göre, grup limitleri, OECD 0-3. grup ülkeler için 1.5 milyar dolar, 4. grup ülkeler için 1 milyar dolar, 5-7. grup ülkeler için 1.25 milyar dolar ve toplam 7.75 milyar dolar olarak belirlenerek bakanlar kurulunca onaylandı.



Liste kapsamında kredi ülke tavanları ise aynı sırayla 750 milyon dolar, 600 milyon dolar, 450 milyon dolar 400 milyon dolar ve 350 milyon dolar olarak tespit edildi.



Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore liste kapsamı dışında tutuldu.

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