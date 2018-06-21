Eximbank ve TEB’den 200 milyon dolar destek

Türk Eximbank ve TEB arasında, Eximbank garantisi ile ihracatçılara finansman için 200 milyon dolar protokol imzalandı. Eximbank’tan yapılan açıklamaya göre uygulamanın temmuz ayında başlatılması planlanıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım program kapsamında her firma için azami 2 milyon dolar olmak üzere toplamda 200 milyon dolar tutarında bir kredi imkânı getirdiklerini belirterek, “Kredilerin azami vadesi 1 yıl olacak. Kullandırılacak her bir kredi için Türk Eximbank azami yüzde 50 oranında garanti sağlayacak” dedi.