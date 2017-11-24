EYAFEXPO’17 kapılarını açıyor

Türkiye’nin engelli iş gücü kaynağı ve özel istihdam bürosu olarak kâr amacı gütmeden hizmet veren sosyal girişimcilik projesi ‘Engelsizkariyer.com’; Yasadikca.com ve Engelsiz Yaşam Fuarı iş birliği ile gerçekleşecek geleneksel Engelsiz Kariyer Günleri’17’de, iş arayan engelli adaylar ile engelli aday arayan firmaları bir araya getirecek. Böylelikle ülkemizdeki yaklaşık 10 milyon engelli bireyi ekonomiye katmanın, iş dünyasına ise motivasyonu yüksek, performans ve verimliliğe olumlu katkı verebilecek bireyler kazandırmanın önü açılmış olacak.

Yüzde 100 istihdam hedefli Engelsiz Kariyer Günleri’nde sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ulusal ve uluslararası 20 firmadan 50’den fazla insan kaynakları profesyoneli ile engelli adaylar firma stantlarında mülakat için bir araya gelecek.

Geçtiğimiz yıl firmalar 4 günde 60 engelli adayı işe alırken; 1 yıl içinde görüşmelerde elde edilen CV’ler sayesinde 100 engelli aday global ve yerel firmalarda istihdam başarısına imza attı.



EYAFEXPO’17 KAPILARINI AÇIYOR



Alanında dünyanın en büyük 6 organizasyonu arasında yer alan Engelsiz Yaşam Fuarı EYAFEXPO, bu yıl 30 Kasım ile 03 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 11. Hol’de 10. kez düzenlenecek.



Engelli ve bakıma muhtaç kişilerin yaşam kalitesini artıran yüzlerce ürünün sunulacağı fuarda, ziyaretçiler son teknolojileri de yakından tanıma fırsatı yakalayacak. Engelsiz Yaşam Fuarı - EYAFEXPO, geçtiğimiz yıl 19 ülkeden 163 firmayı, 15 bin 415 ziyaretçi ile buluşturmuştu.



EYAFEXPO, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri aynı çatı altında bir araya getirirken bir yandan da engelli bireylerin yaşadığı sorunlara somut çözümler getiren sosyal bir platform olarak öne çıkıyor.



Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran son teknoloji ürünlerin ilk kez kullanıcı ile buluştuğu EYAFEXPO, bu yıl yine birçok yeni ürüne ev sahipliği yapacak. Katılımcılar; otobüs, tatil köyü, tekerlekli sandalye, ortez protez, görme engelli tableti, işitme cihazları, eğitim araçları gibi ürünlere uzanan farklı kategorilerde pek çok ürünle tanışacak.

EYAFEXPO’17