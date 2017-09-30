Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, önceki gece 300 milyonuncu turistini törenle ağırladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre altın renge bürünen kulenin 1’inci katında turistlere DJ müziği eşliğinde parti verildi, kule çevresinde konser ve dans gösterileri yapıldı. Eyfel, 2.5 yıla yakın bir sürede inşa edilmiş ve Fransız Devrimi’nin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde 1889’da açılmıştı. 2015’te 7 milyon turistle ziyaretçi rekoruna ulaşan kuleyi geçen yıl 5.8 milyon kişi ziyaret etmişti. Kulenin geçen yılki geliri 77.8 milyon dolara ulaşmıştı. Ocak ayında kulenin restorasyon çalışmalarına 300 milyon Euro harcanacak.

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