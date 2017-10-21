Eylem öldü zanlı sevgilisine bu mesajı attı: Paket yerine ulaştı

Aydın Didim’de ‘internet üzerinden dolandırıcılık’ suçlamasıyla arandığı için göçmen gibi Kıbrıs’a kaçmak isteyen Eylem Gülçin Kanık’ın insan tacirleri tarafından vahşice katledilmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Eylem’e uzun süre ulaşamayan ve “Kadın cesedi bulundu” haberlerini görünce şüphelenen sevgilisi ve bir arkadaşı durumu avukatına bildirdi. Avukat 11 Ekim’de Didim Savcılığı’nı arayıp,“Göğüslerinde silikon, göbeğinde beyaz taşlı pearcing, kulağında da beyaz taşlı küpe vardı” bilgisini iletti. Bu bilgiler bulunan cesetle örtüştü, ardından annesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu cesedin Eylem’e ait olduğu kesinleşti.



‘KARA GÖRÜNMÜŞ’

7 Ekim’de cesedi bulunan Eylem’in 4 Ekim’de öldürüldüğü belirlendi. Tutuklanan zanlılardan Erhan D.’nin, Eylem’den haber alamayınca arayan Bayram E.’ye 5 Ekim’da “Denizleri aşmış kara görünmüş” ve “Paket yerine ulaştı” mesajı attığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Serdal Ç.’nin Balıkesir’de 2004’te işlediği cinayet nedeniyle 8 yıl cezaevinde kaldığı, 2012’de denetimli serbest kaldığı, karıştığı bir olay nedeniyle tekrar tutuklanıp Ağustos 2016’da serbest kaldığı bildirildi.



Kurbanın bir arkadaşının amcası olan zanlı Erhan D. ifadesinde cinayeti Serdal Ç.’nin işlediğini, cesedi de onun yaktığını ileri sürdü. Erhan D., şu iddiaları ortaya attı: “Eylem’i Kıbrıs’a götürmek için ilk olarak anlaşıp 6 bin Euro verdiğimiz Mustafa

adlı kişi ortadan kayboldu. Bunun üzerine Mahmut K. ile irtibat kurduk. İsteği üzerine Eylem’i Avcılar Çukuru’nda kavşağa götürdüm. Beyaz bir araç bekliyordu. Eylem kendisini Kıbrıs’a götüreceğini söylediği Ömer’in beklediğini anlattı. Onu orada bıraktım bir süre sonra kaldığı eve gittiğimde ‘Son anda vazgeçtim, şahıslara güvenemedim’ dedi.



‘BİRAZDAN SÖNER’

Eve yeniden gittim. Eylem üzeri battaniyeyle örtülmüş yatıyor, Serdal Ç. başında silahla duruyordu. Silahı doğrultup Konuşursan akıbetin aynı olur’ dedi. Uyuşturucu kullandığını biliyordum. Sonra Mahmut K.’nın oğlu G.K. 2 kişiyle geldi. Eylem’i araca koyduk, ayrıldılar. Serdal’la başka araçla takip ettik. Serdal indi, 5 dakika sonra alevler yükseldi. ‘Sigara attım, bir şey olmaz, birazdan söner’ dedi. Daha sonra Serdal’a ‘Yanan Eylem’di değil mi?’ dedim. Gülümseyip ‘Olabilir de olmayabilir de unutacaksın. O yananlara dikkat et karın çocuğun olmasın’ diye tehdit etti. Ben de ‘Nasıl olsa yandım, öyle de böyle de olsa bu işi patlatacağım’ dedim.”

‘ERHAN BENİ OYALIYOR"

Vahşetin ardından ifadesi alınan Eylem’in sevgilisi Bayram E., şunları anlattı: “Polis onu aradığı için lüks aracını sattı. 65 bin lirayı benim hesabıma yatırdı. Arkadaşının dayısının kendisi gibi arandığını, Kendisine Kıbrıs vatandaşı kimliği yaptıracağını

söyleyip ilk etapta 24 bin lira istedi. Kıbrıs’a Alanya üzerinden balıkçı teknesi ile gideceklerini, mecburi 6 ay kaldıktan sonra Avrupa’ya geçeceğini söyledi. Sonra Erhan’ın kendisini oyaladığını, verdiği paranın boşa gidebileceğini söyleyerek işi netleştirmek için Didim’e gitmek istedi. Birlikte gittik ve 18 Eylül’de Erhan’la ilk kez yüz yüze görüştüm.”

DİLEKÇEYİ ARKADAŞINA VERDİ

15 suçtan aranan baş şüpheli Erhan D.’nin gözaltına alınmadan kısa süre önce bir arkadaşına savcılığa teslim etmesi için olayı anlattığı 3 sayfalık dilekçe verdiği ortaya çıktı. Sahte kimlikle yakalanan Erhan D. hakkında resmi belgede sahtecilik, Başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanma ve gümrük kaçağı sigaralarla ilgili de işlem yapıldığı belirtildi.Korkunç cinayetle ilgili Erhan D. ve Serdal Ç.’nin yanı sıraMahmut K. ile oğulları G.K. (17) ve Y.K. (16) tutuklanmıştı.

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