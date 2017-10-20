Eylül ayında kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 23,40 azalış gösterdi. Şirket sayısı bu dönemde 6 bin 593'ten 5 bin 50'ye geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 27,42 azaldı ve 884 oldu. Ağustosta kapanan şirket sayısı bin 218 idi.

Kurulan şirket sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,34, kapanan şirket sayısı yüzde 6,25 artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,58 artarak 53 bin 137, kapanan şirket sayısı yüzde 25,4 artarak 9 bin 90 oldu.

kurulan şirket sayısı

kurulan şirket sayısı eylül

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

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