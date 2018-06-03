SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’, 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek ‘Sezon Finali Gala Gecesi’ ile tatile çıkacak. Bu özel gecede sahne alacak olan ‘Çukur’ şarkılarının ünlü sesleri HT MAGAZİN’e konuştu.

"RAP PLATFORMU OLDU"

Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. ‘Çukur’ rap müzi- ğin daha geniş kitlelere ula- şabilmesi için de iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı.

"BU COŞKUYA SİZDE ORTAK OLUN"

Oyuncularla birlikte sezon finali heyecanını yaşamak, Çukur şarkılarını canlı dinlemek ve Tohum Otizm Vakfı’na destek olmak istiyorsanız biletler Biletix’te.

"MELODİLER ANADOLU İNSANINI YANSITIYOR"

‘Çukur’un büyük beğeni toplayan müziklerini hazırlayan ve 11 Haziran gecesi orkestrasıyla birlikte sahnede olacak olan ünlü müzisyen Toygar Işıklı, “Çukur müzikleri bize ait melodiler. Bize ait dünyayı, Anadolu insanının temizli- ğini, saflığını ve duygusunu yansıtıyor” diyor.

TOYGAR IŞIKLI: ÇUKUR MÜZİKLERİNDE ANADOLU İNSANININ SAFLIĞI VAR

‘Çukur’un müzikleri de hikâyesi kadar çok sevildi. Müzikleri hazırlarken nelerden esinlendiniz?

‘Çukur’, kendini dış dünyaya kapatmış ve kendi içinde bütün çözümleri arayan bir dünya. Aynı zamanda Yamaç’ın ait olmadığını düşündüğü bir hayata girmek zorunda kalışını anlatıyor. Dolayısıyla buradaki en önemli unsur Yamaç’ın seçmek mecburiyetinde kaldığı dünyayı hissettirmek. Bir süre sonra o dünyaya ait olmaya başlıyor, ailesi ve çevresiyle o dünyanın tam içine, ‘Çukur’a düşüyor. Bu duygular beni etkiledi ve müziklerini hazırlarken de daha bize yakın melodiler olmasını istedim. Tabii orada birçok farklı karakter var, çok kısa da olsa Kahraman aslında hep hikâyenin içerisinde. Keza Vartolu, İdris Baba ve kadınların dünyası, tüm bunlar bir bütün olarak beni etkileyen unsurlardı. Bunun üzerinden yol aldım.

Sizi en çok etkileyen ve zorlayan parça hangisiydi?

Müzikleri bestelerken kendim de bazı özellikte temalardan daha fazla etkileniyorum. Fakat burada gerçekten Kahraman karakterinin teması olarak nitelendirdiğimiz bestem benim için gerçekten etkileyiciydi. Orada hem ‘Çukur’un dünyasını hem de ‘Çukur’un dışındaki dünyayı aynı anda vermeye çalıştım. Burada en önemli nokta, yaylı orkestranın klasik formda bir eşlik çalarken, üzerinde bağlamanın çaldığı melodiler hem iki farklı dünyayı birleştiriyor hem de gerçekten çok güzel bir Batı ile Doğu sound’unun miksini sağlıyor.

‘ÖNEMLİ BİR ADIM'

Bağlama, ‘Çukur'un şarkılarında imza bir enstrüman. Bu enstrümanı tercih etme nedeniniz nedir?

Bize ait dünyayı, Anadolu insanının temizliğini, saflığını ve duygusunu veren en önemli enstrümanlardan biri bağlama. Karakterlerden Selim de bağlama çalıyor. Dolayısıyla senaristimiz Gökhan Horzum, hikâyeyi yazarken bağlama onun için önemli bir enstrümandı. Hem tüm bunların etkisi hem de taşı- dıkları duygu yoğunluğunu bağlama enstrümanıyla verebileceğimi düşündüm.

BİLETLER BİLETİX'TE

Tüm gelirin Tohum Otizm Vakfı’na aktarılacağı, bilet satışı Biletix’te devam eden ‘Sezon Finali Gala Gecesi’nde izleyiciler sezon finalini oyuncularla beraber izlerken dizinin dillere pelesenk olan şarkılarını da canlı canlı dinleme fırsatı yakalayacaklar. Toygar Işıklı ve orkestrası eşliğinde Gazapizm, Aras Bulut İynemli’yle, Gökhan Bölükçü, Nebil Sayın’la sahneye çıkacak. Muhteşem konser Allame, Cem Adrian, Kubilay Aka, Melek Mosso, Eypio ve sürpriz isimlerle coşkuya dönüşecek.

11 Haziran’da, Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Sezon Finali Gala Gecesi’ olacak, Tohum Otizm Vakfı yararına. Böyle bir gecede olacak olmak neler hissettiriyor?

Geçen sene ‘İçerde’ dizisiyle beraber MİKADER için yapılmıştı bu etkinlik. O da beni ve tüm Ay Yapım ailesini çok mutlu etmişti. Dolayısıyla bu yıl otizmli çocuklarımızın yararına, onlara fayda sağlayacak bir etkinlikte yer almak çok mutluluk verici. Ve insanın yaptığı işe daha da fazla sarılmasına yol açıyor. Umarım bu gala gecesinde elde ettiğimiz gelirle de çok önemli bir adım atılacak. Böyle bir projenin içinde bir müzisyen olarak yer aldığım için gurur duyuyorum.

EYPİO: ÇUKUR'UN DÜNYASI YABANCI OLMADIĞIM BİR DÜNYA

‘Çukur’ dizisiyle birlikte çok sevildi ‘Gömün Beni Çukura’. Sözleri dillere pelesenk oldu. ‘Çukur’ dünyası ve bu şarkının diziye olan etkisi konusunda neler hissediyorsunuz?

‘Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. Dizinin duygusunu doğru bir şekilde anlatabildik sanırım. Şarkı uzun süre dijital platformlarda en çok dinlenen şarkı oldu, üniversiteler tarafından gençlerin oylarıyla ‘Yılın En İyi Dizi Şarkısı’ ödülüne layık görüldü. Birçok şehirde konser verdik ve herkesin şarkıyı ezbere söylüyor olduğunu görmek müthişti.

‘Çukur’ aracılığıyla rap türünü dinlememiş olanlar bile dinliyor artık. Bu durum size neler hissettiriyor?

Evet, ‘Çukur’ dizisi rap müziğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı.

11 Haziran’da sahnede olacaksınız. Duygularınızı öğrenebilir miyiz?

Gurur duyuyorum. Çok izlenen bir dizinin, böyle güzel bir faydaya dönüş- mesi ve bu işin bir parçası olmak beni mutlu ediyor. Otizmin farkındayız ve 11 Haziran’da Tohum Otizm Vakfı yararına ‘Gömün Beni Çukura’ diyeceğiz. Herkesi bekliyoruz.

CEM ADRİAN: ŞARKI VE TÜRKÜLER DİZİYLE BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRDİ

Çukur'un dünyasını nasıl buluyorsunuz?

‘Çukur’ dizisindeki bir çok hikâyenin, ötelenmiş arka sokak kültürü ve orada var olan insanların birbirlerine olan bağlarını doğru bir dille anlattığını düşünüyorum.

Gazapizm ile düet yaptığınız ‘Kalbim Çukur’da’ büyük beğeni topladı. Türkü performanslarınız da öyle. Şarkılarınız dizinin dünyasıyla nasıl buluştu?

‘Çukur’ ve ekibiyle beni Anıl (Gazapizm) tanıştırdı. Kendisine gelen bir şarkı talebini beraber üretmeyi teklif etti. Anıl çok sevdiğim bir dost ve değerli bir kültür elçisidir. Onunla beraber çalışmayı düşünürken böyle bir proje için müzik yaptık. Devamında da seslendirdiğim üç türkü dizide yer aldı. Aramızda enteresan bir sinerji oluştu ve diziyle manevi bağlarımız kuvvetlendi.

11 Haziran’daki gala gecesinde sahne alacak olmak size neler hissettiriyor?

Sosyal projelerle oldukça yakından ilgilenen biri olarak ne kadar doğru ve güzel düşünen insanlarla bir araya geldiğimi bir kez daha anladım. Televizyonda yüzlerce dizi ve program var. Herkes bu kadar duyarlı olsa ve bir şeylerin elinden tutsa inanın ülke olarak büyük yollar kat ederiz.

MELEK MOSSO: ANLAMLI BİR GECE OLACAK

‘Çukur'un dünyasını ve hikâyesini nasıl buluyorsunuz? ‘Hiç Işık Yok’ şarkınız bu anlamda ‘Çukur’un dünyasıyla nasıl buluştu?

Dizi farklı kurgusu ve senaryosuyla ön plana çıkıyor. Karakterlerin ve oyunculukların gücüne, çalan şarkılar da eklenince başarılı bir kurgu ortaya çıktı diye düşünüyorum. Yeni sezonda da izleyiciyi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.

11 Haziran’da siz de gala gecesinde sahnede olacaksınız. Tohum Otizm Vakfı yararına şarkı söyleyecek olmak size neler hissettiriyor?

Böyle bir gecede yer aldığım için çok mutluyum. Otizmle ilgili bir gece olması, otizme destek olması ve sosyal bir sorumluluk projesi çatısı altında yapıyor olmaları geceyi çok anlamlı kılıyor.

ALLAME: RAP KÜLTÜRÜ GELİŞTİ

‘Kısır Döngü’ şarkınız dillere pelesenk oldu. Çukur dünyası ve şarkının diziye olan etkisi konusunda neler hissediyorsunuz?

Şarkıyı dizinin genelinden ziyade iyi ve kötü ayrı- mının hangi durumda değişkenlik gösterdi- ğine yönelik yapmış- tım. Aliço karakterinin olduğu sekanslarda çalması da diziye güzel bir anlam kazandırdı diye düşü- nüyorum. Şarkı müzikal anlamda dizinin nabzını iyi yansıtıyor diyebilirim.

‘Çukur’ aracılığıyla rap türünü dinlememiş olanlar bile dinliyor artık...

‘Çukur’un rap müziğe katkısı aşikâr. Var olan bir kültürün olumlu anlamda güzel reklamını yaptı ve bu durum biz rap’çiler için son derece önemli.

11 Haziran’da anlamlı bir gala gecesi olacak, Tohum Otizm Vakfı yararına. Sahne alacak olmak size neler hissettiriyor?

Duyarlı bir ekibe yaraşan isabetli bir organizasyon olmuş. Bu gecede sahne alacak olmak beni gerçekten heyecanlandırıyor.