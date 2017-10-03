AK Parti milletvekilleri İstanbul'un Eyüp ilçesinin adının Eyüp Sultan olarak değiştirilmesini istedi.

İHA'nın haberine göre; İçişleri Komisyonu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, Ayşe Nur Bahçekapılı, Haydar Ali Yıldız, Mehmet Muş ve Hüseyin Bürge, Eyüp ilçesinin isminin Eyüp Sultan olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi verdi.

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