İzmir'de ileri derecede kanser hastası adam, 8 yıl önce boşandığı eşi ile hastane odasında ikinci kez evlendi.
AA'nın haberine göre; Emekli Eyüp Kaya (66), böbreklerinde tümör olduğu fark edilince özel bir hastanenin onkoloji kliniğine başvurdu. Böbrek kaynaklı ileri evre idrar yolu kanseri olduğu tespit edilen Kaya'nın yardımına 8 yıl önce boşandığı Fatma Orcan (58) koştu.
Kaya ile 23 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra bir daha hiç görüşmeyen Orcan, hastanede palyatif destek alan eski eşinin refakatçisi olmak istedi. Tedavi sırasında eski eşinin elini hiç bırakmayan Orcan, eski eşinden aldığı ikinci evlenme teklifini de kabul etti. Biri kız, 2 çocuk ve 3 torun sahibi çift, hastane odasında yeniden evlendi. Çiftin nikah şahidi ise Eyüp Kaya'nın tedavisini üstlenen Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Petekkaya oldu.
"SEVGİM ÖLMEDİ"
Fatma Orcan, 30 yıl önce görücü usulü ile evlendiklerini, bir tatsızlık sonucu ayrıldıklarını söyleyerek "Hastalandı. Hastalanınca çocuklarımız bırakmadı. Benim de demek ki içimde bir şeyler ölmemiş. Geldim ona baktım" dedi.
Orcan, eski eşinin hastalandığını oğlu Mustafa Kaya'dan öğrendiğini belirterek şöyle devam etti: "Kaç yıllık eşimdi, üzülmez miyim, çok üzüldüm. Dün de evlendik. 30 yıl önce de evlenmiştik. Onda da bende de anne, baba yoktu. Birbirimize destek olduk. İçimizde bir kıpırtı vardı. Evlilik bazılarında aşkı öldürür, bazılarında öldürmez. Özledik. Bundan sonraki hayalimiz birbirimizi bırakmamak. Ne o beni bırakır, ne ben onu. Ölesiye kadar bırakmam artık. Allah bizi ayırana kadar birlikteyiz."
"Eşim beni zaten hiç üzmemişti" diyen Orcan, "7-8 yıl ayrı kaldık, istesek başkalarıyla evlenebilirdik ama evlenmedik" diye konuştu.
Eyüp Kaya da eski eşini hiç unutmadığını, yeniden evlenmeyi çok istediğini önce kardeşlerine söylediğini dile getirerek "Onu çok sevdim" diye konuştu.
"KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ÇOK AĞLADI"
Çiftin oğulları Mustafa Kaya ise anne ve babası ayrıldıktan sonra çok üzüldüğüne işaret ederek "Birbirlerini çok sevdiklerini biliyordum. Annem babamın kanser olduğunu öğrenince çok ağladı. Babam, annemi hala sevdiğini amcalarıma söylemiş, onlar da bana iletti. Annem de kabul edince evlilik işlemlerini başlattık. Bundan sonra hayat ikisinin mutlu olmasıyla geçecek inşallah" dedi.
Çiftin şahitliğini yapan Doç. Dr. İbrahim Petekkaya, Eyüp Kaya'nın genel durumunun daha iyi olduğunu aktararak "Ailesi hastamıza büyük istekle sahip çıktı. Yeniden aile olmaya karar verdiler. Hatta benim de şahit olmamı istediler. Evlenmelerine gönülden destek verdim. Moral açısından iyi olacak her şey tedaviye katkıdır. Bundan sonra mutlu bir ömür sürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.
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