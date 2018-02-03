İstanbul Eyüpsultan Meydanı'nda umuma açık tuvalette bir haftalık kız bebek bulundu.



DHA'nın haberine göre tuvalette zemin üzerinde terk edilmiş bebeği bulan Eyüpsultan Belediyesi'nin zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi. Sıkı sıkı giydirilmiş ve sarılmış olan bebeğin bileğine de doğum bilgilerinin yer aldığı bilekliğin de takılmış olduğu görüldü. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerine ve emniyet mensuplarına teslim edilen bebeğe biberonla süt verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, ailesi araştırılıyor.

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