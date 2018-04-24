Eyüpsultan’da yaşlılara özel kafe

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yaşlı vatandaşlara yönelik bir kafe projesini yakın bir tarihte hayata geçireceklerini söyledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Başkan Aydın, “Böyle bir düşüncemiz var. İnşallah Sultan Center arkasındaki parkımıza yaşlılar için kafe projemiz var. Çok kısa sürede başlayıp bitireceğiz.

Orada sadece yaşlılarımızın ya da gönlü genç olanların, fiziksel yaşlı olanların ağırlanacağı, ikramlarımızın olacağı, sohbetli müzikli, okuyacakları bir ortam oluşturacağız. Eyüpsultan merkezde böyle bir projemiz var inşallah” dedi.

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