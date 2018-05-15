İslam dünyası ramazanı şerife erişmenin mutluluğunu yaşıyor. İl il ezan saatleri, namaz vakitleri, iftar ve sahur saatleri vb. konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet'in yayınladığı imsakiyeye göre ezan saatleri burada...

İL İL EZAN SAATLERİ (İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ) 15 MAYIS 2018

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 03:48 05:24 12:41 16:29 19:46 21:15 ADIYAMAN 03:33 05:10 12:29 16:18 19:36 21:07 AFYONKARAHİSAR 03:59 05:39 13:00 16:51 20:09 21:42 AĞRI 03:04 04:47 12:10 16:02 19:22 20:57 AMASYA 03:28 05:13 12:39 16:33 19:53 21:31 ANKARA 03:44 05:27 12:51 16:43 20:03 21:39 ANTALYA 04:07 05:43 13:00 16:47 20:04 21:33 ARTVİN 03:01 04:48 12:15 16:10 19:30 21:09 AYDIN 04:14 05:52 13:11 17:00 20:18 21:49 BALIKESİR 04:05 05:48 13:11 17:03 20:22 21:57 BİLECİK 03:54 05:38 13:02 16:55 20:15 21:51 BİNGÖL 03:19 04:59 12:20 16:11 19:30 21:03 BİTLİS 03:15 04:54 12:14 16:04 19:22 20:54 BOLU 03:44 05:30 12:56 16:50 20:10 21:48 BURDUR 04:05 05:43 13:01 16:50 20:08 21:39 BURSA 03:58 05:41 13:06 16:59 20:19 21:55 ÇANAKKALE 04:08 05:52 13:17 17:10 20:29 22:06 ÇANKIRI 03:37 05:22 12:48 16:41 20:02 21:39 ÇORUM 03:32 05:17 12:43 16:36 19:56 21:34 DENİZLİ 04:10 05:47 13:06 16:55 20:13 21:44 DİYARBAKIR 03:24 05:02 12:22 16:11 19:29 21:00 EDİRNE 03:59 05:48 13:16 17:11 20:33 22:13 ELAZIĞ 03:25 05:05 12:26 16:16 19:35 21:07 ERZİNCAN 03:18 05:01 12:24 16:17 19:36 21:11 ERZURUM 03:10 04:53 12:17 16:10 19:29 21:05 ESKİŞEHİR 03:54 05:37 13:00 16:53 20:12 21:47 GAZİANTEP 03:40 05:16 12:33 16:21 19:38 21:07 GİRESUN 03:16 05:02 12:29 16:23 19:43 21:22 GÜMÜŞHANE 03:14 04:59 12:24 16:18 19:38 21:15 HAKKARİ 03:12 04:49 12:07 15:56 19:14 20:44 HATAY 03:48 05:23 12:38 16:24 19:41 21:09 ISPARTA 04:04 05:41 13:00 16:49 20:07 21:38 MERSİN 03:52 05:27 12:44 16:31 19:48 21:17 İSTANBUL 03:53 05:40 13:06 17:01 20:21 22:00 İZMİR 04:14 05:53 13:14 17:04 20:22 21:54 KARS 02:59 04:44 12:10 16:04 19:24 21:01 KASTAMONU 03:32 05:19 12:47 16:42 20:03 21:43 KAYSERİ 03:39 05:19 12:40 16:31 19:50 21:22 KIRKLARELİ 03:56 05:45 13:14 17:09 20:30 22:11 KIRŞEHİR 03:43 05:24 12:46 16:37 19:56 21:30 KOCAELİ 03:51 05:37 13:03 16:56 20:17 21:55 KONYA 03:56 05:33 12:52 16:41 19:59 21:30 KÜTAHYA 03:58 05:40 13:02 16:54 20:13 21:48 MALATYA 03:30 05:09 12:29 16:19 19:37 21:09 MANİSA 04:12 05:52 13:13 17:03 20:22 21:54 KAHRAMANMARAŞ 03:39 05:16 12:35 16:23 19:41 21:11 MARDİN 03:25 05:02 12:19 16:08 19:25 20:55 MUĞLA 04:15 05:51 13:09 16:57 20:15 21:44 MUŞ 03:15 04:55 12:16 16:07 19:26 20:58 NEVŞEHİR 03:43 05:23 12:44 16:34 19:52 21:25 NİĞDE 03:46 05:24 12:44 16:33 19:51 21:22 ORDU 03:18 05:04 12:31 16:25 19:46 21:24 RİZE 03:07 04:53 12:20 16:15 19:35 21:14 SAKARYA 03:49 05:35 13:01 16:55 20:15 21:53 SAMSUN 03:22 05:10 12:37 16:32 19:53 21:32 SİİRT 03:18 04:55 12:15 16:04 19:22 20:53 SİNOP 03:23 05:12 12:42 16:38 19:59 21:41 SİVAS 03:28 05:11 12:34 16:26 19:46 21:21 TEKİRDAĞ 03:59 05:46 13:12 17:06 20:27 22:06 TOKAT 03:27 05:11 12:36 16:29 19:49 21:26 TRABZON 03:11 04:57 12:24 16:18 19:38 21:17 TUNCELİ 03:21 05:02 12:24 16:15 19:34 21:08 ŞANLIURFA 03:34 05:10 12:27 16:15 19:33 21:02 UŞAK 04:04 05:44 13:05 16:55 20:14 21:46 VAN 03:09 04:48 12:09 15:59 19:17 20:50 YOZGAT 03:37 05:19 12:43 16:35 19:55 21:30 ZONGULDAK 03:40 05:27 12:55 16:50 20:11 21:51 AKSARAY 03:47 05:26 12:46 16:36 19:54 21:27 BAYBURT 03:13 04:57 12:21 16:14 19:34 21:11 KARAMAN 03:56 05:32 12:50 16:37 19:55 21:24 KIRIKKALE 03:42 05:25 12:48 16:41 20:00 21:36 BATMAN 03:21 04:59 12:18 16:07 19:25 20:56 ŞIRNAK 03:17 04:54 12:13 16:01 19:19 20:49 BARTIN 03:36 05:25 12:53 16:48 20:10 21:50 ARDAHAN 02:58 04:44 12:12 16:06 19:27 21:06 IĞDIR 02:59 04:42 12:06 15:59 19:18 20:54 YALOVA 03:54 05:39 13:05 16:59 20:19 21:57 KARABÜK 03:38 05:25 12:52 16:46 20:07 21:46 KİLİS 03:42 05:18 12:34 16:21 19:38 21:07 OSMANİYE 03:44 05:20 12:37 16:25 19:43 21:12 DÜZCE 03:46 05:31 12:58 16:52 20:12 21:50

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Ramazan Ayı Nasıl Değerlendirilmeli?

Rahmet ve merhamet iklimi ramazan’da müminlerin üzerine de birçok görev düşüyor. Peki bu görevler neler? Ramazan insana nasıl bir maneviyat kazandırıyor? Müminler bu özel ayı nasıl değerlendirilmeli? Yanıtları Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Cenksu Üçer’den aldık.

Yeryüzünü bir kez daha ramazan iklimi sardı. Din adamlarına göreramazan’ın en önemli özelliklerinden biri “Kur’an ayı” olması...

Kur’an-ı Kerimi Okuyarak Anlamaya Çalışmak Gerekli, Paylaşma ve Yardımlaşma Duyguları Ön Plana Çıkmalı

Kuran ile gelen varlık algısının maddi ve manevi geleneksel olarak bütün bir ayın içine sıkıştırılmış hali ramazan. Çünkü Kuran-ı Kerim gerçekten insanlığa bir hidayet ve şifa kaynağıdır hidayet rehberidir o ramazanda nazil olmaya başladığı için bu ay rahmet ayı bereket ayı Kuran ayıdır ondan dolayı da 11 ayın sultanı diye vasıflandırılmıştır.

Ramazan ayında yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimin gösterdiği yasak ve emirler bütünüyle toplum hayatına yansıyor. Oruçlu müminler gün boyu aç kalarak sabrı öğreniyor, bedenini dinlendiriyor ve bütün kötülüklerden uzaklaşıyor. Kuran’ı Kerimle haşır neşir olan gönüllerse Allah’ın rahmetiyle kuşanıyor.

"Kuranı kerimde insanın bütün boyutlarını alan bir kuşatma söz konusu rahmetten bahsederek söylüyorum. Allahü Tealanın bütün rahmetini insanlığın bütün yönleriyle insanın bütün yönleriyle kuşatmasından ibaret o bereketle kuşanmadan bahsediyorum. Bizim vicdanımız var ruhumuz var aklımız var beden azalarımız var ve Kuran-ı Kerimin emirlerine baktığımız zaman bu bütünlüğün hepsini dikkate alarak ayeti kerimelerin geldiğini görüyoruz. Ramazan da bu bütünlüğün hepsinin aynı anda pratik hayata uygulamaya aktarılmış hali aslında."

Ramazan ayını iyi değerlendirmenin yollarından biri de mukabele geleneğini sürdürmek, hatmi şerif yapmak…

Ramazan’da yardımlaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkmalı, fakir fukara gözetilmeli.

Ramazan’ın, birlik ve beraberlik zamanı olduğu da unutulmamalı... Zira iftarıyla sahuruyla, teravihiyle ramazan, müminlerin hep beraber hareket ettiği bir ay.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Cenksu Üçer iftar sofralarıyla ilgili de önemli bir uyarıda bulundu.

Hiçbir şekilde israf olmamasıönemlidir.Bir tarafta bazı bölgelerde aç insanlar varken aşırı derece de israfa varacak ölçülere kaçmadan uygun mütevazıo ibadetin mantığına da uygun bir şekilde olması en güzel ve doğrusudur.