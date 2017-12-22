HT Magazin’de yer alan habere göre, Gürsel Korat’ın ‘Kunday-Gölgeler Çağı’ adlı romanından uyarlanan ve 13. Yüzyılda Çin’in kuzeyinden başlayıp İpek Yolu üzerinden geçerek Konya’da biten filmin ekibi Çin devleti tarafından Pekin’de ağırlandı.

İlk Türk-Çin ortak yapımı olmaya aday filmin çekimleri 2018’in yaz aylarında başlayacak.

Ezel Akay