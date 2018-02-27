Ezgi Dargı kimdir

Sosyetik Ev Kadınları programı Kanal D ekranlarında başladığı günden bu yana Ezgi Dargı merak konusu oldu. İzleyenler Ezgi Dargı'nın kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyorlar. İşte Ezgi Dargı hakkında bilgiler...

EZGİ DARGI KİMDİR?

2002 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra, Istanbul'un en prestijli otellerinde davet ve ziyafet organizasyonu konusunda deneyim sahibi oldu. Bu çalışma hayatı süresince her organizasyon için davet sahiplerine konseptler yaratma fırsatı buldu.

Daha sonra yaklaşık on yıl önce kendi firmasını kurarak butik ve konsept çalışmalar yaptı, baştan sona her detayı tasarlanmış düğün ve davetlere imza attı. Ezgi Dargı kendini düğün planlayıcısı olarak tanımlıyor. Evli olan Ezgi Dargı’nın iki çocuğu bulunuyor.

EZGİ DARGI EVLİ Mİ?

Evli olan Ezgi Dargı'nın iki çocuğu bulunuyor. 2 çocuğu olan Ezgi Dargı çocuklarının üzerine titriyor.

EZGİ DARGI KAÇ YAŞINDADIR?

Ezgi Dargı'nın yaşı hakkında internette bilgi bulunmamaktadır.

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