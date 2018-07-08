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Mola'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozu sosyal medyayı sallamıştı. Mola, mayolu fotoğrafını Instagram hesabından, "Arkadaşlar ekmeği bıraktım ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle" notuyla paylaşmıştı. Mola'nın kasık bölgesindeki iki dövme de dikkatlerden kaçmadı.