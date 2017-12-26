Sosyal medya hesabının saldırı altında olduğunu fark eden Ezgi Mola, buna cesaret eden isimlere twitter üzerinden sert bir tepki gösterdi.



Ezgi Mola, hesabını çalmaya çalışan bilgisayar korsanına yönelik, "Şu anda twitter'ımı patlatmaya çalışan gö....k sana da iyi geceler" mesajını yayınladı.



İşte Ezgi Mola’nın o paylaşımı:



ezgi mola