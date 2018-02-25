Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group’un önceki gece gösterisini izleyenler arasında Ezgi Mola da vardı. Cadde'nin haberine göre, saçlarını kısaltıp rengini değiştiren oyuncu, aşk hayatı sorulunca “Belki aşk var ama siz görmüyorsunuz” diyerek güldü.

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