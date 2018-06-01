HT Magazin'de yer alan habere göre, çocuklarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektiren oyuncu, “Çocuk her yerde çocuktur, ihtiyacı olan tek şey de sevgi ve eğitim. O çocukları gördüğümde onların mutluluğu beni de mutlu etti” diye konuştu.

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