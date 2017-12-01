Ezgi Mola'dan Dwayne Johnson’a yorum

Ezgi Mola, Jason Statham'ın ardından rotasını Hollywood'un aksiyon dozu yüksek filmlerinde rol alan Dwayne Johnson'a çevirdi.



Güzel oyuncu, 'Rock’un bir dergi için yaptığı kapak çekimi fotoğrafına şaşırtıcı bir yorumda bulundu.

Söz konusu karede; Dwayne Johnson, elinde tuttuğu şekerle objektife gülümserken görülüyor.

İşte o yorum:



Dwayne Johnson

ezgi mola