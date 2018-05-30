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ÖZÜMÜ SEVİYORUM

Ezgi Mola, “Ünlülerle fotoğraf çektirmeyi gerçekten çok seviyorum. Onları görünce dayanamıyorum. Bunu yaptığımda yanımdakiler hep güldüler. Ben de dedim ki, ‘Madem gülüyorsunuz, o zaman herkes güler’.