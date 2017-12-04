Ezgi Mola, ‘Maide’nin Altın Günü’ filminde 10 kaplan gücünde

HT Magazin’de yer alan habere göre, filmde mahallenin en şaşaalı altın günlerine imza atan Maide karakterine can veren Ezgi Mola, bazen çamaşır makinesini kucaklayan bazen de ergen yeğeni Yağmur’u tek hamleyle havaya kaldırarak 10 kaplan gücünü aratmayan halleriyle seyirciyi şaşırtacak ve kahkahalara boğacak.

ezgi mola