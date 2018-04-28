Sözcü'nün haberine göre, Ezgi Mola, “Genelde çok şık giyinen biri değilim. Sade ve spor kıyafetleri tercih ediyorum. Hatta pazardan giyiniyorum. Üstelik alışveriş yaparken sıkı pazarlık da yapıyorum” diye konuştu.

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