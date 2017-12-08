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Zaten öyle olduğu için kendimi sevmeyi, kendimi ayıplamamayı, kendimi hor görmemeyi, çevremdeki insanları yargılamamayı, ayıplamamayı, anlamayı ve kendimi doğru anlatabilmeyi öğrendim.” Uzun zamandır kimseyle birlikte görmüyoruz. Bu konuda ser de vermiyor sır da. En küçük bir renk de. Merak ediyoruz ama... Ağzını magazinsel değil felsefik bir şekilde arayıpJohann Wolfgang Von Goethe’nin ‘Yalnızlık... Tek kelime, söylemesi çok kolay da nasıl yaşandığını bir de bana sor’ ile bir diğer Alman filozof Arthur Schopenhauer’in ‘Yalnızlık bütün büyük ruhIarın kaderi’ midir? sözlerinin kendisi için ne ifade ettiğini soruyorum.