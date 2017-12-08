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Ezgi Mola: Yerim ben beni ya baksanıza güzelliğe

08.12.2017 - 07:42 | Güncelleme:

Bugün vizyona giren 'Maidenin Altın Günü' filiyle gündemde olan Ezgi Mola, kadın komedileri hakkında HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'a konuştu

  • 1 Ezgi Mola: Yerim ben beni ya baksanıza güzelliğe
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    Yazdığı ilk öyküsü ‘Maide’nin Altın Günü’ adıyla filme çekilen Ezgi Mola, 90-60-90 ölçüsünde olmamasını hiç dert etmediğini belirtirken “Baksanıza şu güzelliğe" diyor.

     

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    KADIN KOMEDİSİ ARTIYOR

    KOMEDİ cüretkâr bir tür. ‘Kadın küfretmez, öyle davranmaz, ayıptır’ gibi düşünceler nedeniyle kadın komedi içeriği hep geri kaldı. Son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle kadının gücünü irdeleyen fikirler yayıldı. Kadının konumunun güçlenmesi kadın komedi yapımlarını artırıyor.

  • 3 Ezgi Mola: Yerim ben beni ya baksanıza güzelliğe
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    ÖZEL GÖSTERİME ÜNLÜ AKINI 

    Ezgi Mola’nın öyküsünü yazıp başrolünde oynadığı, TAFF yapımı ‘Maide’nin Altın Günü’ filminin özel gösterimi önceki akşam Alkent Hillside Cinecity’de gerçekleştirildi. Özel geceye Demet Akalın, Okan Kurt, Fatih Ürek, Saadet Işıl Aksoy, Demet Özdemir, Özge Borak, Merve Özbey, Şahin Irmak gibi ünlü isimler katıldı.

  • 4 Ezgi Mola: Yerim ben beni ya baksanıza güzelliğe
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    DEMET'TEN MAİDE'YE SÜRPRİZ

    DEMET Akalın, filmin galasında Ezgi Mola’ya, üzerinde Maide karakterinin resmi olan özel kek ve kurabiyeler getirerek altın gününü aratmadı. Mola, filmde izleyenlerin ağzını sulandıran kısır ve yaprak sarmalarını da kendisinin yaptığını anlattı.

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  • 5 Ezgi Mola: Yerim ben beni ya baksanıza güzelliğe
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    Ezgi Mola... Kime sorsak ‘Kadın komedi oyuncusu’ olarak tanımlar. Ne var ki oyunculuk adına pek bilinmeyen bir yönü daha var. Uluslararası festivallere katılmış filmlerin de hit oyuncularından. İzleyiciye hem komediden ulaştı hem de dramdan. Örneğin bu yıl dört filmde yer aldı. Üçü festival, biri komedi filmi. Bugün gösterime giren komedi türündeki ‘Maide’nin Altın Günü’ oldukça eğlenceli. Hikâyesini de kendisi yazdı, çizdi.

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