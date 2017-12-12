Sözcü’nün haberine göre, oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesaplarını takip etttiği Hollywood oyuncularıyla sık sık haber oluyor.

Genellikle yakışıklı aksiyon oyuncularını takip eden ve onların hesaplarına beğenisini gösteren paylaşımlarda bulunan Ezgi Mola ilk olarak ülkemizde’ Taşıyıcı’ filmleriyle tanıdığımız Jason Statham’ı takibe almış ve onun fotoğraflarına yaptığı ilginç ve bir o kadar da komik yorumlarla haber olmuştu.

Jason’a çok sayıda yorum yapan Mola geride bıraktığımız gün sürpriz bir şekilde bu takibi sonlandırdı.

Herkes bunun sebebini merak ederken oyuncu Ezgi Mola’nın takibi bırakma sebebinin Jason Statham’ın karısının ikinci kez hamile kalması olduğu ortaya çıktı.



DWAYNE’İ TAKİBE ALMIŞTI

Oyuncu Ezgi Mola, Hollywood oyuncusu Jason Statham’ı takibi bıraktıktan kısa süre sonra bir başka aksiyon oyuncusu Dwayne Johnson’u takibe aldı.

Mola, Rock lakabıyla tanınan oyuncuya; “Az önce Instagram'da birini takibe aldım. Adı The Rock (Kaya), kendisi çok hoş! Buradan ona minik bi meyaba demek istiyorum…” şeklinde bir de mesaj attı.

Yeni gelen bir haber ise Ezgi Mola’nın keyfini kaçıracak gibi görünüyor.

Son olarak Jumanji 2 adlı filmde boy gösterecek olan The Rock filmin galasına hamile sevgilisi ile katıldı. Önceki evliliğinden 16 yaşında bir kızı bulunan Dwayne, bu gelişmenin ardından bir takipçi kaybedecek mi bunu zaman gösterecek.



ezgi mola

Dwayne Johnson