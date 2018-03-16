Ezginin Günlüğü’nden yeni albüm

HT Magazin'de yer alan habere göre, Grup, 12 şarkılık albümde hem sözlerini kendilerinin yazdığı şarkılara hem de Ataol Behramoğlu ve Nâzım Hikmet gibi şairlerin şiirlerinden bestelenen parçalara yer verdi.



Albümle aynı adı taşıyan şarkıya, Adil Yalçın’ın çektiği klip de bugün yayınlanacak.

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