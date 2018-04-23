HT Magazin'de yer alan habere göre, interaktif gösteri havasında geçen, çocukların oyunlara ve şarkılara eşlik ettiği konseri Sunal’ın annesi Gül Sunal, abisi Ali Sunal ve görümcesi Nazlı Kurbanzade de izledi.

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