Ezogelin çorbası içerek midenize ziyafet ettirmeniz mümkün. Bunu söylememizin tek sebebi tadı değil. Ezogelin çorbası bağırsakları çalıştırarak vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır ve kabızlığı giderir. Peki lokanta usulü Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte kolay ezogelin çorbası tarifimiz...

EZOGELİN ÇORBASI KAÇ KALORİ

1 porsiyon ezogelin çorbası yaklaşık 95 kaloridir. Ezogelin çorbası glisemik indeksi düşük olduğundan uzun süre sizi tok tutarak acıkmanızı engelleyecektir.

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 tatlı kaşığı bulgur

1 adet soğan

6 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

Nasıl yapılır?

Ortaboy bir tencereye yıkayıp süzdüğünüz mercimek, bulgur ve pirinci koyun. Üzerine suyu da ekleyerek haşlanmaya bırakın. Bu sırada başka bir ocakta tereyağı ile doğradığınız soğanları kavurun. Soğanların rengi dönmeden salçayı biraz sulandırıp ekleyin. Pişen salçalı karışımı mercimekli karışımın haşlandığı tencereye boşaltıp karıştırın. Çorbanın tuzunu atın. Malzemeler bütünleşecek. Yaklaşık 10 dakika pişirip kaynatın. Blendır kullanarak damak tadınıza göre malzemelerin iriliğini ayarlayın. Üzerine nane ve pul biber dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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