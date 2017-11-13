F-16'lar terör örgütü PKK'nın kampına bomba yağdırdı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan koordineli çalışma ile Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsalında PKK'lılar İHA ile tespit edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; insansız hava aracından alınan görüntü ve koordinatlar eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bildirildi.

8. ANA JET ÜSTÜ'NDEN KALKAN F-16'LAR İMHA ETTİ

Şemdinli'deki Kanirash kampında kalabalık terörist grubun varlığı üzerine Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nde F-16 savaş uçakları havalandı. F-16'lar terör örgütü PKK'nın yurtiçindeki önemli kamplarından birine bomba yağdırdı.

Öldürülen 10 PKK'lı teröristin Şemdinli ÖSB (Öz Savunma Birliği) sorumlusu Xebat ve Çekdar kod adlı teröristlerin, sözde lider kadrodan olduğu belirlendi.

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