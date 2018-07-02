ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'ye ait iki F-35'in Arizona'daki Luke Air Force Üssü'ne ulaştığını açıkladı. ABD Hükümeti, devir işlemi bitene kadar uçakların bakım ve muhafazasını üstlenmiş durumda. Projeye göre partner ülkenin eğitiminin 1-2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor.
F-35'ler, Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu dokuz ülkenin katkılarıyla geliştirildi. Uçaklar, gizili kalabilmek, uzak hedefleri vurabilmek gibi bazı özelliklere sahip.
İlk 4 uçak, 2020 yılına kadar ABD'nin Arizona Eyaleti'ndeki Luke Hava Üssü'nde kalacak. Burada 13 Türk eğitmen pilotuna ve 325 bakım personeline eğitim verilecek. Ardından uçaklar Malatya 7. Ana Jet Üssü’nde kurulmakta olan eğitim merkezine nakledilecek ve yeni pilotlar bu merkezde yetiştirilecek.
Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albay Manning, "Türkiye'nin iki F-35 uçağının Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne vardığını biliyoruz. Türk pilotları ve bakım personeli de Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne vardılar ve kısa bir süre içinde uçuş akademisine başlayacaklar." dedi.
Mevcut anlaşmalar kapsamında uçağın bir süre ABD'de gözetimde kalacağını belirten Manning, bu sürenin uçağı alacak ülkenin pilotlarının eğitimlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve bunun ortalama bir iki yıl sürebileceği kaydetti.
ABD Kongresi'nde F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilmesinin engellenmesine yönelik girişimlere de değinen Manning, "ABD hükümeti, henüz Türkiye'nin F-35 Müşterek Taaruz Uçağı Programı'na katılımı konusunda bir karar vermedi. Türkiye yakın ve kilit bir NATO müttefiği ve 2002'den beri F-35 programının uluslararası katılımcısıdır." şeklinde konuştu.
YASA DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE PİLOTLAR EĞİTİME DEVAM EDECEK
Aynı toplantıda konuşan Pentagon'daki Müşterek Programlar Masası Sözcüsü Yarbay Mike Andrews de Arizona'da eğitim gören Türk pilotların bir iki ay içinde uçuşlara başlayacağını söyledi.
Bir politika değişikliği olması durumunda Türkiye'nin mülkiyetini teslim aldığı iki F-35 uçağını alıp alamayacağına ilişkin bir soruya Yarbay Andrews, "Bakanlık teklif edilen yasalara ilişkin yorum yapmaz. Birşeyler değişmediği sürece onlar (pilot ve bakım personeli) akademi eğitimlerine devam edecekler." yanıtını verdi.
Başka bir gazetecinin aynı soruyu tekrar etmesi üzerine Andrews, söz konusu uçakların yasal bir değişiklik durumunda Türkiye'ye verilip verilmemesinin tamamen yapılacak politika değişikliğine bağlı olacağını dile getirdi.
Yarbay Adrews "Senato, (F-35'lerin Türkiye'ye verilmesinin) engellenmesi için oy kullandı. Kongre'nin bir oyu var. Başkanın da bir oy hakkı var. Dolayısıyla burada benden spekülasyon yapmamı istiyorsunuz. Bu yüzden size sadece şunu diyebilirim; şu aşamada programda uçuşlara devam edecekler." ifadelerini kullandı.
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