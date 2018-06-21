30 F-35 siparişi kesinleşti

Türk Hava Kuvvetleri’nin toplam 100 adet F-35 uçağına sahip olması planlanıyor. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Deniz Kuvvetleri’nin tedarik etmeyi değerlendirdiği dikey iniş ve kısa mesafede kalkış özelliğine sahip F-35B’ler ile birlikte bu sayı 136’ya kadar çıkabilecek.

ABD’li senatör ve temsilciler meclisi üyelerinin teslimatın devamını engelleme girişimlerini ise Washington yönetiminin sonuçsuz bırakacağı değerlendiriliyor. Zira Türkiye 2002 yılından bu yana proje ortağı 9 ülkeden biri konumunda bulunuyor. F-35 uçaklarının orta gövdeleri Ankara’da TAI tesislerinde üretilerek ihraç ediliyor.

Türkiye bugüne kadar 30 uçağın kesin siparişini verirken, 800 milyon doların üzerinde de ödeme yaptı. Teslimatı yapılacak Türk bayraklı ilk uçak, 18-0001 kuyruk numarasını taşıyor. Bu uçak, 2019 sonuna kadar Arizona’daki Luka Hava Üssü’nde kalacak ve Türk pilotlarının eğitiminde kullanılacak. Daha sonra F-35 uçakları Malatya 7. Ana Jet Üssü’nde konuşlandırılacak. F-35’ler, yerli olarak geliştirilen SOM-J füzelerini de taşıyacak.

İlk uçağın teslimatı için bugün gerçekleştirilecek törende Türkiye’yi Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı’ndan Tümgeneral Reha Er ile Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel’in başkanlığındaki heyetler temsil edecek.

F-35 KİMLİK KARTI

Radarda tespit edilemeyen 5’inci nesil hayalet uçak

- Azami hız: 1.6 Mach (1932 kilometre/saat)

- Menzil: 1667 kilometre

- Azami irtifa: 60 bin feet (18 bin 288 metre)