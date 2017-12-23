Fabri'den Sivasspor mağlubiyetine yorum geldi...

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fabri, "Tatile çıkmadan önce son maçı kazanıp üsttekilerle farkı korumak ve onları sıkıştırmak istiyorduk ama olmadı. İlk golde hatam vardı, topu elimden kaçırdım. Maç boyunca elimden geleni yapmaya çalıştım. Sivasspor'u da tebrik etmek lazım. İlk yarı ve ikinci yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sivasspor düzenli, karşılarında oynaması zor bir takım. Onları tebrik etmek lazım" dedi.

Fabri

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