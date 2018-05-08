Galatasaray derbisindeki mağlubiyetin ardından ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi vizesi alma umutlarını sürdürdü.

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri, 2-0 kazandıkları Kayseri maçının ardından beIN Sports’a konuştu. “Hem taraftarımıza hem de hocamıza 100. maçında galibiyeti yaşattığımız için mutluyuz” diyen İspanyol eldiven, “Zor bir haftadan çıktık, galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Gol yollarında sıkıntı yaşamasaydık farklı olabilirdi. Ben kendi performansımdan memnunum” dedi.