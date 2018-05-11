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Başsavcı Yaman, yalnızca cezaevinde üretilen ürünlerden yıllık 2 milyon 372 bin liralık gelir elde edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı ve açık alanda hizmet veriyoruz. Burada mobilya, fırın, park ve bahçe mobilya, sedef, demir atölyemiz olmak üzere faaliyetlerimiz söz konusu. Teknisyen ve usta anlamında 15 personelimiz ve 215 açık cezaevi infaz kurumu hükümlümüz çalışıyor bu faaliyet alanlarında. Bunun dışında adliye, tapu sicil müdürlüğü, icra müdürlükleri gibi alanlarda temizlik ve çay ocağı işletmeciliğimiz de var. Tüm bu faaliyetler sonucu, 2017 yılı mali yılında çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan protokollerle brüt 11 milyon 399 bin liralık satış gerçekleştirildi. Bunun 2 milyon 372 bin lirası faaliyet geliri. Yani esasen burada büyük bir neredeyse fabrika çapında işletmeden söz ediyoruz. Bizim 2018 yılı hedeflerimiz bundan daha da yüksek."